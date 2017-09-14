Manisalı çocuklar Rafadan Tayfa ile sağlıklı yaşamayı öğrenecek

Bakanlık tarafından obezite ile mücadele kapsamında çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan müzikal gösterimde çocuklar hem bilgilenecek hem de doyasıya eğlenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de toplam 31 ilde 60 gösterim olarak planlanan müzikal için hazırlanan tır 16 Eylül tarihinde Manisa’ya geliyor. 16 Eylül 2017 Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz gerçekleştirilecek gösterimin ardından bakanlık tırı İzmir’e doğru yola çıkacak. Gösterim öncesinde Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğünün Sağlıklı Yaşam Araçlarında personel tarafından bilgilendirme çalışmaları, broşür, balon, şapka ve ağız diş sağlığı seti dağıtımı yapılacak.

Saat 19.00’da başlayacak olan gösterime Manisa’daki aileleri çocukları ile birlikte beklediklerini dile getiren Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, “Rafadan tayfa; kendi özümüzden çocukları bir araya getirdiği, bunu yaparken de çocukları hiç sıkmadan izlenme oranını arttırdığı güzel bir çalışma. Bunu nereden biliyorum? 9 yaşında küçük bir kızım var, Rafadan tayfayı çok seviyor. Ara ara bende denk geliyor izliyorum. Çocuklar tarafından bu kadar çok sevilen bir filmin kahramanlarının onların beslenme ve sağlık alışkanlıkları için devreye girmiş olması, Sağlık Bakanlığımızın ve TRT’nin bu konuda birlikte çalışması, aslında bu işin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan müthiş güzel bir çalışma. Bence o gün alanı dolduracak birkaç bin çocuğumuzun, yarısından fazlası bundan çok etkilenecek. Bundan sonraki beslenme düzeni ile ilgili anne babalarını yönlendirici olacaklar. Anne babalar da çocukları ile birlikte gelecekleri için onlarda mutlaka kendilerine verilmek istene mesajı alacaklardır diye düşünüyorum.” dedi.

Yıldırım, “Bildiğiniz üzere, halkımızın sağlığını korunması ve geliştirilmesi hem de yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın hareketli ve sağlıklı yaşam sürebilmeleri adına, şu ana TRT’de çok başarılı bir şekilde devam etmekte olan; çocuklarımız tarafından büyük bir beğeni ile izlenilen Rafadan Tayfa ekibini Cumartesi günü saat 19.00’da misafir edeceğiz. Yaklaşık 5 bin çocuğumuz ve aileleri bu etkinliğe katılacaklar. Etkinlikten önce çocuklarımıza diş macunu, diş fırçası ve benzerinden oluşan güzel bir set ve kalemlik hediye edilecek ve her çocuğumuza birer şapka vereceğiz. Programın başında çocuklarımız yaklaşık yarım saat sürecek interaktif bir oyun oynayacak, Rafadan Tayfa ile birlikte belli hareketler yapacaklar. Sonrasında Rafadan Tayfanın kahramanları çıkarak, sahnede sağlıklı beslenme, hareket ile ilgili örnek davranışları içeren güzel bir oyun sergileyecekler. Bundan önce sergilenen illerden geri dönüşlerden ve görüntülerden biliyoruz ki, çocuklarımız çok eğlenecekler, çok mutlu olacaklar. Ve belki hayatlarında bir şeyleri değiştirme fırsatımız olacak. Bu çalışmada Manisa’yı tercih ettiği için bizlerde bu güzel etkinliği getirdiği için Sağlık Bakanlığımıza, ayrıca etkinliğe lojistik destek veren Şehzadeler Belediyesine teşekkür etmek isterim. Dediğim gibi tüm çocuklarımızı aileleri ile birlikte Cumartesi akşamı saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı şehit çocukları onur konuğu olacak

Sağlık Bakanlığı Rafadan Tayfa Projesinin 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan programının onur konuklarının ise ’Tek Millet İki Devlet Kardeşlik Projesi’ne katılmak üzere Manisa’ya gelen Azerbaycanlı Şehit ve Gazi çocuklarının olacağı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Akova, Süleyman Korkmaz Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen, Proje kapsamında Şehit ve Gazi çocukları, basın mensupları ve gazi kadınlardan oluşan 22 kişinin Azerbaycan’dan Manisa’ya geleceğini ve konukları olacağını kaydetti.

Tek Millet İki Devlet Kardeşlik Projesinin düşünülerek emek sarf edilen amaca hizmet eden dolu dolu bir etkinlik olduğunu ifade eden, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım Azerbaycanlı öğrencileri Rafadan Tayfa Sağlıklı Tayfa Projesinde de onur konuğu olarak görmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.