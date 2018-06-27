Futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında açılan yaz spor okullarına adeta akın eden yaklaşık 3 bin 500 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde sporun ve sporcunun gelişimi için dev yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyespor tarafından okulların kapanmasıyla birlikte faaliyete alınan yaz spor okullarına Manisalı öğrencilerin ilgisi yine yoğun oldu. Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında Uzman Eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başlayan çocukların, hem bedensel yeterlilikleri arttıracak hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacak. Ayrıca çocuklar bu kurslar sayesinde yoğun geçen kış aylarının stresinden de uzaklaşarak tatil dönemlerini spor aktiviteleriyle gerçekleştirme imkanı bulacaklar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, tecrübeli antrenör kadrosuyla futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında açtıkları yaz spor okullarına ilginin yoğun olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, “Bu sezon yoğun talep nedeniyle yaz spor okullarımızı 3 dönem olarak planladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız yaz spor okullarında çocuklarımıza spor yapma imkanı sağlıyor ve onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Manisa’mıza kazandırdığı mükemmel tesislerde futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında Manisa gençliğine hizmet veriyoruz. Her şey Manisa gençliği için” diye konuştu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un açtığı yaz spor okullarında futbol ve yüzme branşlarına olan aşırı talep nedeniyle 1. dönem kayıtlarının dolduğu öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaz spor okullarında 2. dönem kayıtları 2 Temmuz tarihinde başlayacağı açıklanırken, 17 Temmuz tarihinde başlayacak olan 2. dönem yaz kurs kursları 9 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi. 3. dönem yaz kurslarında ise kayıtlar 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde başlayacak olan 3. dönem yaz spor okullarında da kursların 13 Eylül tarihinde sona ereceği öğrenildi.