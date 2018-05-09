Manisalı çocuklara trafik eğiitmi

Protokol üyeleri ve öğrencilerin yer aldığı programın ilgi odağı Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında kullanılan akülü araçlar oldu.

Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası, Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, askeri erkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan jandarma, il emniyet müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesinin stantlarını gezen protokol üyeleri yetkililerden stantlarda yer alan trafik işaret, araç ve gereçleri hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin trafik standını gezen protokol üyeleri belediyenin hizmetleri hakkında Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam’dan bilgi aldı. Etkinlik stantların gezilmesinin ardından senaryo gereği motosiklet ve otomobilin karıştığı kazadaki yaralılara 112 Acil Ekiplerinin müdahale edildiği tatbikat gerçekleştirildi. Öğrenciler ve protokol üyelerinin ise en çok vakit geçirdiği yer Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda kullanılan akülü araçların yer aldığı alan oldu. Çocuklar akülü araçlara binerek mini parkurda trafik işaretlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurken, protokol üyeleri de çocukları izledi.