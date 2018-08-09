Bedeli şehitlerimiz tarafından ödenmiştir" yazısı asarak duygulandıran bir duyarlılık örneği sergiledi.

Şehzadeler ilçesi Seyfettinbey Caddesi üzerinde bulunan bir köfte dükkanında şehit ailelerine yönelik ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı. 30 yıldır köftecilik yapan Suat Eryoldaş, iş yerinin camının üzerine, "Bu iş yerinde şehit aileleri ücretsiz yemek yiyebilir. Bedeli şehitlerimiz tarafından ödenmiştir” yazısı astı. Yazıyı gören vatandaşlar iş yeri sahibini davranışı dolayısıyla takdir etti.

Başlattığı uygulama hakkında konuşan iş yeri sahibi Eryoldaş, şehit ailelerinin her şeyin en güzelini hak ettiğini ve kendilerine çok şey borçlu olduklarını söyledi. Yaklaşık 30-35 senedir terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verildiğini ifade eden Eryoldaş, son yapılan Afrin operasyonunu hatırlatarak, "Mehmetçiğimiz yıllardır hainlere dur demek için büyük mücadeleler veriyor. En son Afrin Harekatı da bu yüzden gerçekleştirildi. Mehmetçiğimiz orada da büyük kahramanlık örneği sergiledi. Bizlerin rahat ve huzur içinde yaşaması için bu kadar şehit veriliyor. Benim yaptığım bu duyarlılık çok basit aslında. Ben bunu duyarlılık olarak kabul etmiyorum. Onlar için daha güzel şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Vatanını ve milletini çok sevdiğini vurgulayan Eryoldaş, "Her şey şehit ailelerimiz için. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Onlara çok büyük sevgi ve saygımız var" dedi.