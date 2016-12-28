Manisalı fotoğrafçılar Nazarköy’ü gezdi

Fotoğraf eğitimini uygulamalı olarak öğrenen Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde fotoğraf kursu gören fotoğrafçıların oluşturduğu Manisa Fotoğraf Dostları grubu, Nazarköy’e fotoğraf gezisi düzenledi.

Manisa Fotoğraf Dostları topluluğu fotoğraf etkinliklerine, yaklaşık 65 yıldır geçimi nazar boncuğu yaparak sağlayan Nazarköy’ü gezerek devam etti. İzmir’in Kemalpaşa ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Nazarköy’ü gezen fotoğraf severler, bol bol fotoğraf çekti. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nde fotoğraf eğitimi alan 5. grup kursiyerlerin de katıldığı etkinlik boyunca köyün tarihi, turistik ve nazar boncuğu yapım atölyeleri gezildi. Nazarköy’ün güzelliklerini kadrajlarına yansıtan fotoğrafçıların, tanık oldukları görsel zenginlikleri fotoğraf sergisiyle sanatseverlerle buluşturacağı bildirildi.