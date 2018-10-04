Manisalı fotoğrafçıya Konya'dan ödül

Konya'da, bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlenen “Bağımlı olma özgür ol” konulu fotoğraf yarışmasında, Manisa Fotoğraf Derneği Kurucu Üyesi İsmail Aybey, göndermiş olduğu fotoğrafla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneğinin yürütücüsü olduğu, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, “Kıştan bahara, maddeden hayata dönüş" Projesi kapsamında ülke genelinde düzenlenen “Bağımlı olma özgür ol” fotoğraf yarışmasında, Manisa Fotoğraf Derneği Kurucu Üyesi İsmail Aybey, göndermiş olduğu fotoğrafla mansiyon ödülüne layık görüldü. Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar odası birliğinin desteğiyle düzenlenen yarışmada, Alkol bağımlısı bir babanın durumuna üzülen çocuğu anlatan fotoğrafıyla ödüle layık görülen İsmail Aybey, “Bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen yarışmaya bir fotoğraf göndermiştim. İçki şişelerinin üzerine yığılan bir babanın ve buna içerleyen bir çocuğu kurguladığım fotoğrafımın mansiyon ödülü alması beni sevindirdi. Bu tarz ödüller bizler için motivasyon kaynağı oluyor.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde Konya'da düzenlenecek törenle, ödül sahiplerine ödüllerinin takdim edileceği öğrenildi.