Manisalı gazeteciler 'Mektebim Kampüsü'nü gezdi

Mektebim Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, Manisa'daki yerel ve ulusal basın temsilcilerini ağırladı.

Türkiye genelinde 65 kampüs, 200 okul, 3 bin öğrenci ve 6 bin personelle hizmet veren Mektebim Okulları'nın Manisa Kampüsü kapılarını gazetecilere açtı. Bu yıl eğitim-öğretime başlanan Mektebim Manisa Kampüsü hakkında gazetecilere bilgi veren Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, kentteki kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla öğrenci kayıtlarında kurumsal indirim protokolü yaptıklarını anımsatarak, benzer çalışmanın Manisa Gazeteciler Cemiyeti ile de yapılabileceğine dikkati çekti. Gazetecilere kampüs gezdiren ve çalışmalarını anlatan Kanca, basın mensuplarıyla birlikte yediği öğle yemeğinin ardından gazetecilerle bir süre sohbet etti.