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30 Temmuz 2018 15:57

Manisalı hacı adayları dualarla uğurlandı

Manisa’dan kutsal topraklara hac ibadetini yerine getirmek için yola çıkan 177 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Manisalı hacı adayları dualarla uğurlandı

30 Temmuz 2018 15:57


Manisa’dan hac görevini yapmak üzere kutsal yolculuğa giden 177 kişilik ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı. Laleli Mesir Camii’nde düzenlenen programa hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve sevenleri de katıldı. Kılınan akşam namazının ardından hep birlikte dua edildi. Hacı adayları otobüslerine bindiği sırada gözyaşları sel oldu. İlk hac kafilesi İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Adem Özdemir başkanlığında din görevlileri ve bayan irşat görevlileriyle birlikte Mekke’ye gittiler.


Manisa İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Manisa’da en son kafile 15 Ağustos 2018 tarihinde hareket edecek olup, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 765, acentelerle 549 olmak üzere bu yıl toplam bin 314 hacı adayı kutsal topraklara giderek hacı olacaklar. Hacıların ülkemize dönüşleri 27 Ağustosta başlayacak olup en son kafile 19 Eylül 2018 tarihinde dönecek. İlimizden giden hacı adaylarından en yaşlısı 88 yaşında olup, en genç hacı adayı 11 aylıktır. Bu sene ilimizden giden hacı adaylarının yaş ortalaması da 62’dir. Uğurladığımız hacı adaylarımızın görevlerini en güzel şekilde yerine getirip sağlık ve sıhhat içinde ülkemize dönmelerini, kutsal topraklara gitme özlemiyle yanan tüm Müslümanlara en kısa sürede nasip olmasını Cenabı Allahtan Niyaz ederiz”




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