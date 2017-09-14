Manisalı hakemler sezonu açtı

Açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Manisa Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 2017-2018 sezon açılışını yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan sezon açılışında Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Ertem ve Merkez Hakem Kurulu Üyesi Erol Ersoy birer konuşma yaptı. Ertem ve Ersoy desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, hakemlere yeni sezonda başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’de konuşmasına hakemlere başarı dileklerinde bulunarak başladı. Manisa’nın kültür, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra sporda da adından sıkça söz ettiren bir il olduğuna vurgu yapan Başkan Ergün, “Süper Lig’de, TFF 1. Lig’de, diğer profesyonel ve amatör liglerde takımlarımız, ilimizi başarıyla temsil etmek için önemli bir gayret gösteriyorlar. Şehrimizden yetişen futbol hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz de, ulusal ve bölgesel bazda önemli hizmetleri vermek için canla başla çalışıyor. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya, hakemlerimize katkı sağlamak için elimizden gelen, üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Her zaman sporun içinden geldiğini ve spora emek veren insanların neler yaşadığını, ne gibi zorluklarla karşılaştığını bildiğini ifade eden Başkan Ergün, “Hakem ve gözlemci arkadaşlarım da, hazırlıklarını sürdürürken, seminerlerini düzenlerken, malzeme ve ekipman konularında zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Bu noktada Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğimizin Manisa Şubesiyle güzel bir diyalog içindeyiz. Öncelikle bu güzel birliktelik ve sıcak diyalog nedeniyle dernek başkanı sevgili Çağatay Şahan kardeşime ve kıymetli yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Manisa hakemliğinin gelişmesi için TFF tarafından düzenlenen eğitim ve seminer programları için MASKİ Genel Müdürlüğümüzün konferans salonunu hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin kullanımına açıyoruz. Yine geçtiğimiz yıl başlayan Manisa hakemlerinin haftalık antrenmanlarını uygulaması için Necmi Temizel Spor Kompleksimizi hakemlerimizin kullanımına açtık. Ayrıca kışlık ve yazlık olmak üzere malzeme desteği ve ulaşım desteği gibi yardımlarımız da rutin olarak devam ediyor. Bunları yapıyoruz, çünkü Manisa’mızda sporun gelişmesini istiyoruz. Bu noktada yaptığınız çalışmalar, adil ve başarılı yönetiminiz bizleri gururlandırıyor. Bu vesileyle tüm hakem ve gözlemci arkadaşlarıma fedakarca verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Emek sizden, destek bizden” şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana gençlerin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması, eğitimlerine ve spor yapmalarına katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Ergün, “Öncelikle uygun bulduğumuz her arsaya en az bir spor tesisi kazandırmak için çalışma yaptık. Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Mümin Özkasap Spor Tesisleri, Halil Onultmak Spor Tesisleri yenilemeleri, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri, Necmi Temizel Spor Tesisleri, Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi ya sıfırdan inşa ettik, ya da mevcut olup atıl durumda kalan tesisleri hizmete kazandırdık. Şimdi de ihalesine çıktığımız Tevfik Lav Spor Tesisleri için yeni projemizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki bahar aylarında inşallah yeni tesisimiz de hizmet vermeye başlayacak. Salihli’de yapımını tamamladığımız spor salonu ve kapalı yüzme havuzu gençlerimize hizmet vermeye başladı. Aynı şekilde Turgutlu’muzda da benzer bir salonu yaptık. Onu da inşallah 1 ay sonra açılışa hazır hale getirmiş olacağız. Turgutlu’da Ovacık Gençlik ve Kamp Merkezi projemizin de ihalesini geçtiğimiz hafta yaptık. Allah nasip eder, bu güzel tesisi Manisa’mıza kazandırırsak, sporcularımızın ve hakemlerimizin kamp yapabilecekleri önemli bir hizmete daha imza atmış olacağız” dedi.

Hakemlere çeşitli hediyeler takdim etti

Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Ertem ve Merkez Hakem Kurulu Üyesi Erol Ersoy Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e desteklerinden dolayı çiçek takdim etti. Başkan Ergün’de hakemlere çeşitli hediyeler verirken daha sonra bir üst klasmana yükselen hakemlerin belgeleri sunuldu. MANİSA Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin 2017-2018 sezon açılışı kurban kesimi ile sona erdi. Hakemler sezonun ilk antrenmanını da Mümin Özkasap Stadı’nda gerçekleştirdi.

Mümin Özkasap Stadı’nda gerçekleştirilen açılışa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Ertem, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Erol Ersoy, TFFHGD Genel Başkan Yardımcısı ve Süper Lig Gözlemcisi Yunus Yıldırım, Manisa TÜFAD Başkanı Tekin Tatlıcıoğlu, Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı ile birlikte spor camiasından çok sayıda isim katıldı.