Manisalı iş insanlarına TKDK'nın hibe destekleri anlatıldı

MTSO ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) işbirliği ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz hizmet binasında düzenlenen toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, yönetim kurulu üyeleri Serhat Çetin, Tevfik Aslaner, meclis üyesi Gültekin Aşçı, TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ve Manisalı iş insanları katıldı. Tarım ve hayvancılık sektöründe yer alan işletme sahiplerinin büyük bir ilgi gösterdiği toplantıda TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, IPARD II Programı kapsamında, Hibe Desteği Verilen Sektörler Hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirme de bulundu. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, TKDK'nın yapısı ve görevlerine değinerek başladığı sunumunda, TKDK'nın tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlıklı sektörlere, yüzde 40-60 oranında verilen hibe desteklerinde nasıl faydalanabileceği ve başvuru süreçleri konusunda katılımcılara detaylı bilgilendirmede bulundu.

Yaklaşık iki saat süren toplantının son bölümünde ise TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.