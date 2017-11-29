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29 Kasım 2017 12:01

Manisalı işadamları Dubai’den döndü

Kuruluşundan itibaren her platformda üyelerinin, sektörlerin ve Manisa’nın ticaretini geliştirmek amacıyla organizasyonlar, paneller, yurt içi ve dışı fuarlara geziler düzenleyen MÜSİAD Manisa Şubesi bu sefer de dünyanın en önemli yapı fuarlarından olan ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığının da desteklediği 25-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen ‘Dubai The Big 5 Yapı Fuarı’na katıldı.

Manisalı işadamları Dubai’den döndü

29 Kasım 2017 12:01


MÜSİAD Manisa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Abdullah Tekin’in organize ettiği iş/fuar gezisine derneğin Manisa Şubesi üyeleri, Manisalı İşadamları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katıldı.


Yapı Fuarı için Dubai’ye giden Manisa Heyeti aynı zamanda kısa zaman önce faaliyete geçen derneğin Dubai Temsilciliğine de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirip Dubai’deki iş fırsatları hakkında derneğin Dubai Temsilcisi İdris Demirhan’dan bilgi aldı. MÜSİAD Manisa Başkanı Mehmet Reşit Ürper konuşmasında öncelikli amaçlarının küresel bir marka haline gelen derneklerinin yurt içi ve yurt dışındaki şube ve temsilcilikleriyle irtibatı kuvvetlendirip üyelerinin ve Manisa’nın ticaretini ve ihracatını geliştirmek olduğunu ifade etti.


Dubai Temsilcisi İdris Demirhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade edip Manisalı üyeleri Dubai ile ticaret yapmak istediklerinde her zaman destekleyeceklerini belirtti.


Derneğin Manisa Sektör Kurulları Başkanı Abdullah Tekin, fuar ve iş gezilerinin verimli geçtiğini ifade edip geziye katılım sağlayan başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, dernek üyeleri ve Manisalı işadamlarına teşekkür etti.




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