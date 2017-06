Manisalı işadamları MÜSİAD’ın iftarında buluştu

Manisa Saruhan Otel’de düzenlenen iftar yemeği, Kur’an-i Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasının ardından iş adamları ve protokol üyeleri oruçlarını açtı. Yemek sonrası bir konuşma yapan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper, “Allah’a hamdolsun rahmet, bereket ayı olan Ramazan’ı hep birlikte idrak ediyoruz. Maalesef gönül coğrafyamızda ve İslam Alemi’nde Ramazan ayına rağmen kan ve gözyaşı devam etmektedir. İslam Alemi’ndeki sıkıntıların giderilmesi, Müslümanların birlik-beraberliği ve ekonomik açıdan kalkınmasıyla mümkündür. Çok şükür başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi İslam Alemi’nin sıkıntılarının giderilmesi ve birliğinin sağlanması için çaba sarf etmektedirler. Geçmişte olduğu gibi bölgemizde ve İslam dünyasında birlik beraberliğin sağlanması ülkemizin önderliğinde olacaktır. Şüphesiz burada ekonomik açıdan kalkınmanın önemi büyüktür. MÜSİAD olarak ülkemize yeni Türkiye’nin inşasında ekonomik açıdan kalkınmada bizlere önemli görevler düşüyor. Bizler de genel merkezimizle birlikte ülkemizde üretimi ve istihdamı arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

İftar programına katılan MÜSİAD Genel Merkez Teşkilatlanmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Oktay Dede de bereket ve kardeşlik dolu iftar sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Dede, “Yapılan genel kurulumuzun ertesinde MÜSİAD’ta bir görev değişimi oldu. Sayın Abdurrahman Kaan’ın genel başkanlığında yeni yönetim kurulu olarak göreve başladık. Allah’ın izniyle yeni dönemde de var gücümüzle çalışıp, MÜSİAD’ın geldiği noktayı daha da ileriye taşıyacağız. MÜSİAD sadece bir işadamları derneği değildir, MÜSİAD bir medeniyet davasıdır. Bu yeni süreçte MÜSİAD olarak toplumsal hayatta ve iş dünyasında helal olanın yasal hale gelmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Bir STK’nın en önemli varlık görevlerinden biri içinde yaşadığı toplumun şartlarını iyileştirmektir. Hamdolsun ki MÜSİAD olarak her zaman bu amaca bağlı olduk. Hiçbir zaman sadece para kazanma gayesi ile hareket etmedik. Ülkemize ne değer katabiliriz veya milletimize daha fazla nasıl faydalı olabiliriz gibi soruların cevaplarını aradık. Kendi şahsi refahımızı değil, ülkemizde her bir insanın refahını arttırmak için çaba sarfettik. Toplumsal refahın temellerinde istihdam vardır. Yeni dünya düzeninin kurulduğu bu dönemde toplumsal refah ancak yeni bir ekonomik sistemle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu konuya işadamları olarak kafa yormalı, üstümüze düşen bir görev olursa çekinmeden üstlenmeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı iş adamlarına plaket takdim edildi. İftar programına, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, MÜSİAD Genel Merkez Teşkilatlanmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Oktay Dede, 22.,23. ve 24. dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamları katıldı.