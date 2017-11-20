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20 Kasım 2017 16:17

Manisalı judoculardan Türkiye derecesi

Düzce’de düzenlenen Ümitler 1.

Manisalı judoculardan Türkiye derecesi

20 Kasım 2017 16:17

Ligi 2. Etap Müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı önemli bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlı judocular, 18 müsabakanın 15 inden galip çıkmayı başararak Türkiye 3’üncüsü oldu.


Türkiye Judo Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler 1. Ligi 2. Etap Final müsabakaları 16-18 Kasım tarihleri arasında Düzce ilinde düzenlendi. Müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün judo takımı başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Yeşil-beyazlı sporcular lig boyunca yaptıkları 18 müsabakanın 15’inden galip ayrılarak 45 puana çıkmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla ligi 3’üncü sırada tamamlayarak Türkiye 3’üncüsü oldu.




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