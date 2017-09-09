Manisalı kick boksçu Avrupa Şampiyonu

Makedonya’da düzenlenen Avrupa Kick Boks şampiyonasında Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi sporcusu Eren Gökmen Gençler Lowkick 75 kilogramda finalde rakibini yenerek altın madalyaya uzandı. Aynı turnuvada başka kategoride yine Halk Eğitim merkezi sporcusu Yusuf Kılıç da Avrupa 2. olarak ve Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Finalde; Rus rakibini yenen Gökmen, Makedonya’da Türk Bayrağını dalgalandırarak, İstiklal Marşı okuttu. Şampiyon olarak Turgutlu’nun Türkiye’nin göğsünü kabartan Gökmen’in başarısı Turgutlu’da geniş yankı buldu.