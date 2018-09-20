Manisalı Kore gazisine son görev

Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde hayatını kaybeden Kore Gazisi Şevki Akın toprağa verildi.
Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Kore Gazisi Şevki Akın toprağa verildi.
Manisa'da yaşayan 89 yaşındaki, 3 çocuk babası Kore Gazisi Şevki Akın, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi. Kore Gazisi Akın için Yunusemre İlçesi Attar Cami'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınan naaş, Yunusemre İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenazeye Manisa 1'inci Komando Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askeri erkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, akrabaları ve sevenleri katıldı.