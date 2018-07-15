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15 Temmuz 2018 16:58

Manisalı Milli sporcu Rabia Ercan, Ömer Halisdemir için ringe çıkacak

Manisalı Mhuy Thai sporcusu Rabia Ercan, Tayland’ın Bangkok kentinde yapılacak olan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için ringe çıkacağını söyledi.

Manisalı Milli sporcu Rabia Ercan, Ömer Halisdemir için ringe çıkacak

15 Temmuz 2018 16:58


Manisa’da yaklaşık 3 yıldır Şehzadeler Belediye bünyesinde Mhuy Thai sporu yapan Rabia Ercan (16), Mhuy Thai Türkiye şampiyonluğu ve milli takım seçme şampiyonluğu elde ederek, 02-11 Ağustos 2018 tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde yapılacak olan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Mhuy Thai Antrenörü Ediz Barış ile düzenli olarak antrenmanlarını yapan Ercan, hedeflediği dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirten Ercan, Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda ringe 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için çıkacağını söyledi. Ercan, sözlerini ise şöyle sürdürdü:


“Bu sene Mhuy Thai branşında Türkiye ve milli takım seçmesinde şampiyon oldum. 3-11 Ağustos’ta Tayland’ın Bangkok şehrinde yapılacak olan dünya şampiyonasına gideceğim. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına yarışacağım.”




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