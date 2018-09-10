Manisalı motosiklet tutkunu kaza kurbanı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG)Başkanı Ali İkbal Demirel, Salihli dönüşü Kütahya'nın Gediz ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'de müteahhitlik yapan SETMOG Başkanı Ali İkbal Demirel, kendisine ait 35 KE 678 plakalı motosikletiyle Batı Karadeniz Bölgesi eğitimine katıldı. Eğitim sonrası Demirel, Kütahya'nın Gediz ilçesi Çavdarhisar mevkisinde trafik kazası geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anavatan Partisi Salihli eski İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Demirel, Hamidiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. 2 çocuk babası Demirel'in Hamidiye Camisi'ndeki cenaze namazına ise Türkiye'nin değişik bölgelerinden motosiklet tutkunları ile vatandaşlar katıldı. Salihli'de motosiklet tutkunu olarak bilinen Demirel, Motosiklet ile Avrupa'yı turlamış, ayrıca güneşin batmayan şehri olarak bilinen Nordkapp'a motosiklet ile ulaşmıştı.