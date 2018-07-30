Manisalı muaythai sporcuları müsabakalara damga vurdu

Türkiye Muaythai Federasyonu İzmir İl Temsilciliği 2018 yılı faaliyet programında bulunan “Mücahit Bahattin Yıldız Ege Bölge Muaythai Şampiyonası” gerçekleşti. Şampiyonaya İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya ve Muğla illerinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Şampiyonaya 9 sporcu ile katılan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü üç 1.’lik, beş 2.’lik, bir de 3.’lük alarak büyük bir başarıya imza attı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit zorlu geçen müsabakalar sonrasında büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Sporcularımız yaz demeden, sıcak demeden azimle çalışıyorlar. Meyveleri de başarı olarak Şehzadelerimize geliyor, kendilerini ve antrenörlerini tebrik ederim. Ayrıca kulübümüze maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Olmak üzere tüm yönetim kurulumuza teşekkür ederiz” diye konuştu.