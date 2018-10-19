Manisalı muhtarlar günlerini kutladı

Manisa'nın merkez iki ilçesi Yunusemre ve Şehzadeler'de görevli muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Gününü birlikte kutladı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Manisa Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Adnan Kaçire, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Arslan, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, muhtarlar ve Şehitler Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Manisalı muhtarlar adına Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Arslan ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan anıta birlikte çelenk sundu.

Manisa'da merkez ilçeler Şehzadeler'de 67, Yunusemre'de 87 olmak üzere il genelinde toplam 1088 muhtarın olduğu bildirilirken günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Arslan ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan yaptı. Arslan ve Pehlivan muhtarların demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri olduğunu belirterek, muhtarlar gününü kutladı.