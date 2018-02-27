Manisalı muhtarlardan Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi de, muhtarlara ulaşım ve lojistik desteği verdi.

Merkez Yunusemre, Köprübaşı ve Demirci Muhtarlar Derneği, Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek vermek için giyim eşyası ve gıda malzemesi ile Hatay’a gitti. Manisa Büyükşehir Belediyesi muhtarlara ulaşım ve lojistik desteği verdi. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Mehmetçik ve güvenlik güçlerine manevi destek olmak için giyim eşyası ve gıda malzemelerini Hatay’a götüreceklerini belirterek, “Yunusemre, Demirci ve Köprübaşı muhtarlar derneği olarak ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına Hatay’a gidiyoruz. Muhtar arkadaşlarımız her türlü desteği de verdiler. Manisanın da orada sesi olmak istedik. Ulaşım ve lojistik desteğimizi Manisa Büyükşehir Belediyesinden aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve başta olmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Amacımız askerimizin ve güvenlik güçlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermektir. Bu maksatla yola çıkıyoruz” dedi. 50. Yıl Mahalle Muhtarı Erol Akar ise yazdığı ‘Nöbetteyiz’ adlı şiirini okudu.

“Bu bir manevi destektir”

Muhtarları Hatay’a yolcu eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, “Yunusemre, Köprübaşı ve Demirci Muhtarlar Derneği ve muhtarlarımız bir araya gelerek, güzel bir moral hareketine öncü oldular. Bu bir manevi destektir. Manisa Büyükşehir Belediyemiz de muhtarlarımızın isteklerini yerine getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde yer almaktan dolayı mutluyuz. Destek vermeye devam edeceğiz” dedi.