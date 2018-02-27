Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:30

Manisalı muhtarlardan Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Yunusemre, Demirci ve Köprübaşı Muhtarlar Derneği, Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek vermek için giyim eşyası ve gıda malzemesi ile Hatay’a gitti.

Manisalı muhtarlardan Afrin’deki Mehmetçiğe destek

27 Şubat 2018 11:30

Manisa Büyükşehir Belediyesi de, muhtarlara ulaşım ve lojistik desteği verdi.


Merkez Yunusemre, Köprübaşı ve Demirci Muhtarlar Derneği, Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek vermek için giyim eşyası ve gıda malzemesi ile Hatay’a gitti. Manisa Büyükşehir Belediyesi muhtarlara ulaşım ve lojistik desteği verdi. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Mehmetçik ve güvenlik güçlerine manevi destek olmak için giyim eşyası ve gıda malzemelerini Hatay’a götüreceklerini belirterek, “Yunusemre, Demirci ve Köprübaşı muhtarlar derneği olarak ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına Hatay’a gidiyoruz. Muhtar arkadaşlarımız her türlü desteği de verdiler. Manisanın da orada sesi olmak istedik. Ulaşım ve lojistik desteğimizi Manisa Büyükşehir Belediyesinden aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve başta olmak üzere Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Amacımız askerimizin ve güvenlik güçlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermektir. Bu maksatla yola çıkıyoruz” dedi. 50. Yıl Mahalle Muhtarı Erol Akar ise yazdığı ‘Nöbetteyiz’ adlı şiirini okudu.



“Bu bir manevi destektir”


Muhtarları Hatay’a yolcu eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, “Yunusemre, Köprübaşı ve Demirci Muhtarlar Derneği ve muhtarlarımız bir araya gelerek, güzel bir moral hareketine öncü oldular. Bu bir manevi destektir. Manisa Büyükşehir Belediyemiz de muhtarlarımızın isteklerini yerine getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde yer almaktan dolayı mutluyuz. Destek vermeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Kuvvetli Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç