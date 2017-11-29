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29 Kasım 2017 09:40

Manisalı öğrencilerden Polonyalı proje ortaklarına hediye

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri eTwinning projeleri kapsamında uygulanan Culture Kids projesinin son etkinliği için Manisa’ya özgü hediyelik eşya ve materyallerden oluşan paketi posta yoluyla Polonya’daki proje ortağı okula gönderdi.

Manisalı öğrencilerden Polonyalı proje ortaklarına hediye

29 Kasım 2017 09:40


Kültürler arası etkileşimi amaçlayan proje kapsamında online ders, online sınav, tarihi ve kültürel yerleri tanıtan video yapımı gibi etkinlikleri içeren proje hediye paketinin de hazırlanmasıyla son buldu. Aynı şekilde Polonya’daki okulun da yollayacağı paket projeye katılan öğrenci ve öğretmenlere dağıtılacak. Manisalı öğrenciler paketin içine Mesir Macunu, Türk Lokumu, Türk Kahvesi, anahtarlık, magnet, projeye özel basılmış tişört ve not defteri, Türk Bayrağı gibi hem Manisa’ya hem de Türkiye’ye özgü ürünleri yerleştirdi.


Proje koordinatör öğretmenleri Zeynep Saraç, İshak Kurt, Hülya Ertunç, Melda Çoşkun, Volkan Bozkaya tarafından yürütülen proje bittiğinde Ulusal ve Avrupa Kalite ödüllerine de başvuru yapılacağı öğrenildi.


Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Çoşkun, okullarının bu yıl 5 adet projeyle Avrupa ülkelerindeki okullarla ortaklık kurduğunu, okuldaki öğrencilerin projeler sayesinde İngilizce dersine ilgilerinin arttığını, Avrupalılaşma yolunda olumlu katkılar sağlandığını belirtti.


Çoşkun önümüzdeki günlerde etkinlikleri başlayacak olan Traditional Games Projesiyle de İspanyol, Portekiz ve İtalyan ortaklarıyla geleneksel oyunların tanıtılacağını belirtti.




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