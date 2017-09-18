Manisalı okçulardan sevindiren derece

Aynı zamanda 2017 Kulüpler Türkiye Şampiyonasında da hem büyük erkek, hem büyük bayan takımı Türkiye 4’üncüsü oldu.

Bireysel ve takım oyunlarında aldığı derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde bir başarı da okçuluk branşından geldi. 2017 Türkiye şampiyonasında yeşil-beyazlı okçuların büyük erkek takımı Türkiye 3’üncüsü olurken, 2017 Kulüpler Türkiye Şampiyonasında da hem büyük erkek, hem büyük bayan takımı Türkiye 4’üncüsü oldu. Yeşil-beyazlı kulüp şampiyonadan bir de bireysel başarı elde etti. 103 erkek sporcunun katıldığı yarışmada bireysel sıralama sonucunda yeşil-beyazlı Caner Türkkan sıralamayı 8’inci sırada bitirerek, milli takım seçmeleri için verilen Türkiye sıralama puanını aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar de, yeşil-beyazlı camia adına sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.