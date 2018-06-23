Manisalı özel sporculardan büyük başarı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından İzmir Bornova Cimnastik Salonu’nda düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonasında Manisa’yı temsil eden 8 özel sporcu şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 22 yaş kategorisinde İbrahim Sargı, 12-15 yaş kategorisinde Eylül Özkoyuncular ve Eda Atak, 8-11 yaş kategorisinde Hilal Nur Ece ve Zeynep Naz Demirel altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. 8-11 yaş kategorisinde Burak Kerem Gülen ve Eren Vural gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olurken, 11 yaş kategorisinde ise Muhammet Alaca bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Müdürlüğü olarak her zaman özel sporcuların yanında olduklarının altını çizen Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Özel sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İl Müdürlüğü olarak her zaman özel çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetindeyiz. Cimnastik ve yüzme çalışmaları sayesinde özel çocuklarımız daha da sosyalleşme anlamında çok önemli gelişmeler ve başarılar elde ediyorlar. Bu alınan başarılı sonuçta bunu gösteriyor. Çocuklarımızın kendilerini rahat hissetmeleri o rahatlığı da aynı zamanda ailelerine de yansımış olması bizleri de oldukça mutlu ediyor. Bu başarılarda emeği geçen sporcu kardeşlerimiz, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Nice büyük başarılar kazanmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.