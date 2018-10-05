Manisalı sağlıkçılardan 'sağlıkta şiddete son' çağrısı

Manisa'da sağlık çalışanları, İstanbul'da hastası tarafından öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde düzenledikleri basın açıklamasında yapılan saldırıyı kınadı.

Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi üyeleri, İstanbul'da çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman için bir araya gelerek, saldırıyı kınadı. Manisa Devlet Hastanesi girişinde toplanan üyeler adına basın açıklamasını yapan Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi Başkanı Ali Dağlıoğlu, açıklamasına doktorun ailesine başsağlığını dileyerek başladı.

Dağlıoğlu şunları söyledi:

“Türk Sağlık-Sen olarak defalarca önlemler acil olarak alınmalı, sağlıkta şiddet cinayete dönüştü diyerek, uyarılarda bulunmuştuk. Ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi geçmişte yaşanan vahşetler de birkaç gün kınama ve taziye mesajları ile geçiştirilip unutulanlar kervanına katıldı. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözü siyasilerin işlerine geldikleri zaman kullandıkları bir cümle olmaktan çıkıp, gerekenler yapılsaydı bugün bunlar yaşanmayabilirdi. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet sadece televizyonlarda verildiği zaman saldırganların tutuklandığı tuhaf bir adalet anlayışı hakim olmasaydı bugün başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Bir doktorumuz daha bir cinayete kurban verdik. İlk olmadı ne yazık ki böyle devam ederse sonda olmayacak. Bu vahşet düzeni gerekli önlemler ve ağır yaptırımlar olmaz ise sürüp gidecek. Çözüm için geç kalınmıştır. Bu doğrudur fakat yanlışın neresinden olursa olsun dönmeyi bilmekte bir erdemdir. Yeni dönem diyoruz ama sürekli eski sorunlarla boğuşuyoruz. Artık bir şeyler yapılsın. İyi dilekler, temenniler bir kenara bırakılsın. Çalışana sevgi içeren cümleler kurmak yerine onların sorunlarını çözen adımlar atılsın.”

Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasına Manisa Aile Hekimleri Derneği (MAHED) üyeleri de destek verdi.