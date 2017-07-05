Manisalı yüzücüler İstanbul yolcusu

Türkiye’de yapılan en büyük yüzme şampiyonlarından biri olan Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’na Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi de 4 sporcu ile katılacak.

5-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’na Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Şubesi de 4 sporcu ile katılmaya hak kazandı. Yeşil-beyazlı kulüp adına şampiyonada mücadele edecek olan Dilay Bilgili, Derin Bilgili, Enver Özer, İrfan Efe Baras ve Antrenör Sinan Aktilav’a başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Şıktaşlı, "Türkiye’de yapılan en büyük yüzme şampiyonlarından biri olan Türkiye Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’na Manisa tarihinde ilk defa Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden 4 sporcu katılıyor. 5-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan bu şampiyonada sporcularımız inşallah güzel derecelerle Manisa’ya dönecekler” dedi.