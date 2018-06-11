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11 Haziran 2018 16:18

Manisalılar AFAD’ın simülasyon tırında depremi yaşadı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen AFAD Deprem Simülasyon tırı Manisa’ya geldi.

Manisalılar AFAD’ın simülasyon tırında depremi yaşadı

11 Haziran 2018 16:18

12 Hazirana kadar Cumhuriyet Meydanı’nda bulunacak olan AFAD tırında vatandaşlara yönelik verilecek eğitimlerle deprem anında neler yapılması ve yapılmaması konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.


AFAD Eğitmenleri Hasan Berber ve Neslihan Çalışkan tarafından 10.00 ile 24.00 saatleri arasında 6’şarlı gruplar halinde verilen eğitimlerde vatandaşların deprem anında dikkat etmesi gereken noktalar anlatılıyor. AFAD tırının bayramın ardından da Kütahya’da eğitim vereceği öğrenildi.


AFAD eğitmeni Hasan Berber, “Burada verdiğimiz eğitimlerle tüm halkımızı bilinçlendirmeyi, en azından herhangi bir doğal afet neticesinde yapmaları gereken çok basit bir davranışla hayatlarını nasıl kurtarabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin çeşitli illerinde AFAD Deprem Simülasyon tırıyla vatandaşları bilgilendiriyoruz. Deprem ya da doğal afet olarak ifade ettiğimiz sıkıntı bizim istediğimiz zamanda olan bir şey değil. Evde otururken, çay içerken, sohbet ederken aniden gerçekleşen bir olay olduğu için doğru davranışı belirlemek zorundayız” diye konuştu.




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