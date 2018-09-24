Manisalılar çocukları için kan bağışına büyük ilgi gösterdi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğünün organizasyonuyla geçtiğimiz yıl okullarda hayata geçirilen 'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında kan bağışında bulunanların yüzde 59'unun hayatında ilk defa kan verdiği açıklandı.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Manisa il genelindeki okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Manisa Sana Kanım Feda' projesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında da uygulanacak.

2018 yılı mart ayında uygulanmaya başlayan proje kapsamında il genelinde 89 ekibin kurulduğu ve 7 bin 219 ünite kan bağışı sayısına ulaşıldığı öğrenildi. Yapılan bağışların yüzde 59'luk kısmını oluşturan 4 bin 244 kişinin hayatında ilk kez kan bağışında bulunduğu, kampanya kapsamında 2 bin 386 bağışçının da kadın bağışçı olduğu bilgisi verildi. Kadın bağışçı sayısının artmasıyla birlikte il genelinde kadın bağışçı oranının yüzde 39'a ulaştığı öğrenilirken bu oranın Türkiye genelinde sadece yüzde 15 olduğu bildirildi. İki ay gibi kısa bir süre içinde kan bağış miktarında gözle görülür bir artış olması, hayatında ilk defa kan bağışı yapan kişi sayısının ve kadın bağışçı oranındaki artış nedeniyle projenin 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam etmesi kararı alındı.

Devam eden kan bağışı kampanyası kapsamında Manisa Öğretmen Evi'nde bilgilendirme yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, okul müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kızılay ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasının bu yıl da devam ettiğini vurgulayarak, “Geçen yıl sonuçlarına baktığımızda 7 binin üzerinde bağışçıya ulaştığımızı görüyoruz. Bunların içinde yüzde 59'u hayatında ilk defa kan bağışladı. Bağışçıların yüzde 39'u da kadın bağışçılardan oluştu. Kan sürekli ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir. Bunun için kampanyamızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök de, kan bağışı için sürekli çalıştıklarını, ancak hala kan arayan kişilerin olduğunu söyledi. Milletvekillerinin, bakanların bile kan aradığını dile getiren Gök, “13 yıldır bölge müdürlüğü yapıyorum. Her yeri ziyaret ettim, gitmediğimi kapı kalmadı. Hala biz İzmir'de 9 Eylül ve Ege Üniversitesi'nin kan ihtiyacını karşılayamıyoruz. 50 bin yeni bağışçı gerekiyor. Belirli aylarda Manisa'da yaz ve kış aylarında sıkıntı yaşıyoruz. Diğer aylarda Manisa bize destek veriyor. Hala 12 ay kanı karşılayamadığımız günler oluyor. Ama gelişmiş ülkelerde kan aranmıyor. Üniversite hastanesinde hala kan aranıyor. Geçenlerde 2 milletvekili aradı, bir bakan yardımcısı aradı. Yakını hastaneye yatıyor. ‘2 ünite kan lazım, bana 4 kişi lazım' diyorlar. Eski Türkiye, eski kan bankacılığı. Bunu siz de yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar yardımlaşma duygusuyla vatandaşlar kan verdi. Ancak bazı önyargılarla kan vermeyen kişiler genelde eğitim ve gelir seviyesi yüksek olan kişiler ve kadınlardır. Kadınlar için birçok proje geliştirdik ama ulaşamadık. Kadınlar evden çıkıp dışarıda kan bağışı yapmıyor. Dezavantajlı mahallelerde kadınları evden çıkarıp kan bağışı yaptırmamız mümkün değil. Ama bu proje ile kadınlara ulaşıyoruz. Öğrenciler annelerini ikna ediyor. Çok ciddi bir kadın bağışçı elde ettik” ifadelerini kullandı.

Eğitimcilere büyük bir görev düştüğünü dile getiren Gökay Gök, projede kız öğrencilerin daha başarılı olduğunu ve velilerini ikna ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş'a teşekkür plaketi verdi.