Manisalılar Forum Magnesia’ya akın etti

Manisa’nın tek alışveriş merkezi olan Forum Magnesia’yı 2016 yılında 5 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Müdürü Okan Yavaş Manisa’daki yerel ve ulusal basın mensuplarını AVM’deki Bisquitte Kafede ağırladı.

2016 yılının son basınla buluşma kahvaltısında bir araya geldiklerini belirten Yavaş, ”2016 yılı bizim için hedeflerimize ulaşabildiğimiz, ticari olarak mağazalarımızın da memnun olduğu, Manisalılara da hizmet edebildiğimiz bir sene oldu. Manisalılara tekrar bizimle birlikte 2016’yı güzel bir şekilde tamamladıkları için teşekkür ederiz. Kapanan mağazalarımız var, değişiklik olan mağazalarımız var. 2016 yılının sonu itibariyle bir iki değişikliğimiz daha olacak. 2017 yılı ortasında bütün mağazalarımızı tamamlamış, değişimlerimizi, yeni konseptlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Forum Magnesia’da 71 firmanın Manisalılar için hizmette olduğunu dile getiren Yavaş şunları söyledi:

“Şuan için 71 firma var. Değişikliklerle birlikte yeni firmalar da yerini almaya başladı. Geçen yıl 3-4 mağaza değişimi oldu. Bu yıl da ortalamada 6 kadar mağazanın değişmesini bekliyoruz. Gelen ziyaretçi sayımız 5 milyon 600 bin civarında. 138-140 milyon TL aralığında da alışveriş merkezimizin cirosu var. Aralık ayı henüz tamamlanmadığı için net bir şey söyleyemiyorum.”