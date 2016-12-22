Manisalılar Halep’e el verecek

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi, ’Haydi Manisa Halep’e el ver’ sloganı ile Halep’teki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Halepliler için yardım kampanyası başlattı. 9 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyasında acil ihtiyaç olan kışlık giyecek, kuru gıda, battaniye gibi yardımlar toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi Halep’ten Türkiye’ye sığınan savaş mağdurları için seferber oldu. ’Haydi, Manisa Halep’e el ver’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 9 Ocak tarihine kadar toplanacak yardımlar, Halep’ten Türkiye’ye gelen savaş mağdurlarına gönderilecek.



Protokol imzalandı

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa İHH olarak Halep savaş mağdurlarına yardım etmek için bir protokol imzaladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi olarak Suriye’nin Halep kentinde savaş mağduru olan insanlar için bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Ben inanıyorum ki daha önce Bayırbucak Türkmenleri ve Cerablus yardım kampanyalarına büyük destekler vererek kayıtsız kalmayan Manisa halkı, Halep’te yaşanan insanlık dramına da kayıtsız kalmayacaktır. 9 Ocak tarihine kadar sürecek olan yardım kampanyamızda savaş mağduru, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve yaralılar için acil olarak kışlık giyecek, ayakkabı, gıda, kuru bakliyat, battaniye, un gibi acil ihtiyaçları toplayarak Halep’ten ülkemize sığınmış olan savaş mağduru kardeşlerimize iletilmek üzere, Hatay’a göndereceğiz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız yardımlarını Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa şubesine iletebilirler. Bunun yanı sıra yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri takdirde yardımlarını evlerinden alabiliyoruz. Bunun için vatandaşlarımız bizleri Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa 444 90 45, Yunusemre Belediyesi Beyaz Masa 444 62 09 ve İHH Manisa Şubesinin 0 505 107 59 60 numaralarını arayıp adreslerini görevli arkadaşlarımıza yazdırmaları yeterli. Bu yardım kampanyamız 9 Ocak tarihine kadar devam edecektir. İnanıyorum ki Halep’ten, katil Esed’den kaçarak Ülkemize sığınmış olan Halepli kardeşlerimiz için Manisa’mızın kadirşinas halkı üzerine düşeni yapacaktır” dedi.



“Mazlumların yanında olma vaktidir”

Halep’te yaşanan iç savaş nedeniyle sivil vatandaşların büyük zorluklar çektiğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Halep’te çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle Doğu Halep’teki soydaşlarımız, dindaşlarımız iç savaş nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgedeki çatışmalarda masum halk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle bölgeden tahliye ediliyor. Orada yaşayan insanlarımızın yardıma ihtiyacı var. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Şehzadeler Belediyesi ve İHH ile birlikte ’Haydi Manisa Halep’e el ver’ sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Bugün başlayan kampanya kapsamında 09 Ocak 2017 tarihine kadar toplanacak kuru gıda, un, yağ, şeker, mama, çocuk bezi, battaniye, kullanılmamış kışlık kıyafetleri soydaşlarımıza yollayacağız. Bu tarihe kadar yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezimize ve Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşabilirler. Hayırseverler belediyemize gelerek yardımlarını iletebileceği gibi belediyemiz ekipleri de istenen adreslerden yardımları teslim alabilirler. Mazlumun yanında olma, onlara el uzatma vaktidir. İhsan, hamiyet sahibi tüm duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyor, ’Gelin Halep’teki soydaşlarımıza bir yardım eli de biz uzatalım’ diyorum.”