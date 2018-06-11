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11 Haziran 2018 14:26

Manisalılar Hatuniye’de buluştu

Şehzadeler Belediyesi, Kadir Gecesi nedeni ile Hatuniye ve Sultan Camii’nde sahur vaktine kadar düzenlenen Kadir gecesi programlarında açtığı stantlarda vatandaşlara ikramlar dağıttı.

Manisalılar Hatuniye’de buluştu

11 Haziran 2018 14:26

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, Hatuniye Camii’nde düzenlenen programa katılarak, Kadir gecesi programına katılan vatandaşlara ikram dağıtarak vatandaşlarla sohbet etti.


Mübarek Kadir Gecesi, Şehzadeler İlçesi’nde Hatuniye ve Sultan Camisinde düzenlenen programlarla dolu dolu geçti. Şehzadeler İlçe Müftülüğü, Hatuniye ve Sultan Camii’nde düzenlediği Kadir Gecesi programları ile Manisalıları bir araya getirdi. Şehzadeler Belediyesi, cami bahçesinde açtığı stantlarda limonata, bulgur pilavı, lokma, simit ve ayran ikramında bulunarak, vatandaşların rahat bir gece geçirmesini sağladı.


Hatuniye Camiinde düzenlenen programlara AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa Milletvekili adayı Ozan Erdem, MHP Milletvekili adayları Mesut Bayram Laçalar, Musa Akçay, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve binlerce vatandaş katıldı.


Teravih namazının ardından Hatuniye Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşlarla sohbet etti. Manisalı vatandaşlarla birlikte Kadir Gecesi’ni Hatuniye Camii’nde geçirdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu mübarek gecede vatandaşlarımızla bir arada olmak için bu geceyi Hatuniye Camii’nde geçirelim istedik. Şehzadeler Belediyesi olarak cami çevresinde stantlar kurarak, onların rahat bir şekilde ibadetlerini yapmaları için gayret gösterdik. Her standımızda farklı ikramlarımız vardı. Vatandaşlarımızın bundan çok memnun kaldığını gördük. Bu çalışmamız önümüzdeki yıllarda da devam edecektir” dedi.


Ayrıca Sultan Camiinde kurulan stantlarda da Camiye gelen bayanlara Şehzadeler Belediyesinin ikramları dağıtıldı.




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