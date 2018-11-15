Manisalılar ‘İkinci Bahar' ile güldü

Usta Tiyatro Sanatçısı Cihat Tamer'in 56. sanat yılı dolayısıyla sahnelenen ‘İkinci Bahar' adlı tiyatro oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Manisalılarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alfonsa Paso'nun yazdığı, Abdullah Başkıran'ın yönettiği, oyuncular Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budan'ın sahne aldığı ‘İkinci Bahar' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelenen iki perdelik oyunu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Usta sanatçı Cihat Tamer'in 56'ncı sanat yılı kapsamında sahnelenen oyunda, idealleri, hayalleri çok çalışmak, çok çok para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ile solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak arasındaki yaşanan komik olaylar konu alındı.

Oyun sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, oyunculara çiçek vererek performanslarından dolayı tebrik etti. Mustafa Genç, oyun sonunda yaptığı konuşmasında oyunculara teşekkür ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini belirterek sosyal belediyecilik anlayışıyla oyunun gelirinin kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara aktarıldığını söyledi. Genç, sahnelenen oyunun gelirinin ise Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı'na verileceğini kaydetti.