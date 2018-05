Manisalılar ilk iftarda Cumhuriyet Meydanında buluştu

Başkan Çelik Cumhuriyet Meydanında her gece hayırsever vatandaşların katkıları ile 600 kişilik iftar sofrası kurulacağının ifade etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ramazan ayının ilk iftarını hayırsever vatandaşların destekleri ile Cumhuriyet Meydanında kurulan 600 kişilik iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte açtı. Şehzadeler Belediyesi olarak 5 yıldır Cumhuriyet Meydanında her ramazan iftar sofraları kurduklarını ifade eden Başkan Çelik, “İlçemizin merkezi olan Cumhuriyet Meydanında ilk iftarımızı vatandaşlarımız ile birlikte açtık. Göreve geldiğimiz yıldan itibaren bu yıl 5. defa Ramazan ayını yaşıyoruz. Tüm hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin mübarek ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyorum. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine, başta Filistin olmak üzere İslam dünyasında akan kan ve gözyaşının dinmesini nasip etsin. Şehzadeler Belediyesi olarak on binlerce vatandaşımız ile iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Burada ramazan ayı boyunca her gün 600 kişilik iftar soframız olacak. Bunun yanı sıra farklı noktalarda da her gün kuracağımız iftar sofralarımız olacak. Ayrıca her akşam farklı mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında binlerce vatandaşımız ile bir araya geliyoruz. İftarımızı onlarla birlikte aynı sofrada açıyoruz. Zengin, fakir, genç yaşlı demeden hiçbir vatandaşımızı ayırmadan hepsiyle aynı iftar sofralarında buluşarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde duygu birlikteliğimizi ortaya koyuyor, lokmalarımızı paylaşıyoruz. Bu kardeşlik sofralarımızın kurulmasında bizlere destek olan birçok hayırsever vatandaşımız var. 5 yıldır kurduğumuz tüm iftar sofralarımıza destek olan tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet meydanında kurduğumuz çadırımızda vatandaşlarımız rahatlıkla gezecek ve alışverişlerini yapabilecek. Bunun yanında çocuklarımızın eğlenebileceği bir lunapark mevcut ayrıca vatandaşlarımızın iftardan sonra rahatça vakit geçirebilmeleri için her gece farklı farklı etkinliklerimiz olacak. Hafta için çocuklarımız için güzel etkinlikler olacak. Hafta sonları Cuma ve Cumartesi geceleri teravih namazının hemen ardından, yine ramazanın ruhuna uygun, Kur’an tilaveti, söyleşi programları ve Türk Tasavvuf Musikisi konserlerimiz olacak. Rabbim tutulan oruçları kabul etsin. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde bizleri ve tüm İslam Alemini Ramazan Bayramına kavuştursun inşallah” dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki iftar sofrasına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Selman Keresteci, Şerif Gül, Ali Özyiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.