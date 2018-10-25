Manisalılar ‘Kaç baba kaç' oyunuyla güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Kaç Baba Kaç' adlı tiyatro oyunu Manisalı tiyatroseverlerle buluştu. Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi yararına sahne alan oyun oyuncularının performansı ile seyirciye eğlenceli dakikalar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı tiyatroseverleri sevilen oyunlar ile buluşturmaya devam ediyor. Aylık Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ‘Kaç Baba Kaç' adlı tiyatro oyunu Kültür Merkezi Lale Salonunda izleyicisiyle buluştu. Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Harun Yıldız, MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi yetkilileri, şube müdürleri ile salonu dolduran yüzlerce Manisalı izledi.

Televizyonların ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularından Dost Elver, Ebru Karanfilci, Hakan Bulut, İrfan Kangı, Merve Sevi, Murat Ergür ve Ferdi Akarnur'un kadrosunda olduğu oyunun konusu şöyle; "Dr. David Morgan, kariyerinin en önemli konferansına hazırlanmaktadır. Çalıştığı hastanenin doktorlar odasında yapacağı konuşmayı prova ederken, kariyerinin en önemli günü, hayatının en zor gününe dönüşür. Yıllar önce küçük bir kaçamak yaşadığı hemşire Tate, David'den olan oğlu Leslie ile çıkagelir. David; yeni tanıştığı oğlu, eski sevgilisi, polis komiseri, Noel hazırlıkları, rektör ve karısı ile uğraşmak zorunda kalır. Hem de konferansına dakikalar kala..."

Kültür Merkezi Lale Salonunu dolduran Manisalı seyirciler, oyunun her dakikasına işlenmiş ince mizah sayesinde eğlenceli dakikalar geçirdi.

"Manisalılarla tekrar bir araya gelmek mutlu edici"

Oyunun sonunda izleyicilere teşekkür eden oyuncu İrfan Kangı, “Manisalılarla tekrar bir araya gelmek mutlu edici. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tiyatroya göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizleri Manisalı izleyicimizle buluşma fırsatı veriyor” dedi.

Türk Kadınlar Konseyi yetkilileri de derneklerine olan desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Oyuncular tarafından sahneye davet edilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu oyunculara çiçek takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, oyuncular ve izleyicilere Manisalıları tiyatro ile buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.