Manisalılar kutlamalar için Buray’ı seçti

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 5. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. Alışveriş merkezi, 5. yıl kutlamasında konser verecek sanatçıyı da sosyal medya üzerinde Manisalı ziyaretçilerine sordu. Anket sonucuna göre açık ara önde gelen ünlü şarkıcı Buray 5. yıl kutlamaları kapsamında konser verecek. Birçok şarkıcının oylandığı anket sonucunda birinci gelen başarılı şarkıcı, Forum Magnesia Alışveriş Merkezinin 5. yıl kutlaması kapsamında Manisa’daki sevenleriyle ilk kez buluşacak. Ayrıca sosyal medya anketiyle belirlenen 10 şanslı Buray hayranı da ünlü şarkıcıyla yüz yüze tanışma fırsatını yakalayacak.

Forum Magnesia tüm misafirlerini, 28 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak Buray konserine davet etti.