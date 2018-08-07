Manisa’nın 5. kuşak kalaycısı zamana direniyor

kuşak temsilcisi Sedat Ataşer, ilk günkü heyecanıyla yaptığı mesleğinde tarihi bakırları parlatarak, geçmişi yeniliyor.

Şehzadeler ilçesinde unutulmaya yüz tutan ve tükenmiş meslekler grubunda yer aldığı için devlet tarafından vergisi de kaldırılan kalaycılık mesleğinin Manisa’daki son temsilcilerinden olan 62 yaşındaki Sedat Ataşer, ata yadigarı mesleğini sürdürmek için uğraş veriyor. Babasından öğrendiği mesleğini 52 yıldır sürdüren Ataşer, her gün açtığı 4 metrekare dükkanında eline aldığı teneke, makas, çekiç ve tokmak ile vatandaşların getirdiği bakır kazan, güğüm, ibrik, bardak, abdest leğeni, tepsi ve buna benzer birçok eşyayı eski parlak günlerine döndürmenin mutluluğunu da yaşıyor.

İşini, başladığı ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Ataşer, mesleğin artık kazandırmadığını ve kendisinden sonra mesleği devam ettirecek aileden bir bireyin kalmadığını söyledi. 5 kuşaktır sürdürdükleri kalaycılık mesleğinin anılarını yaşatmak için yaptığını kaydeden Ataşer, “Bu benim baba mesleğim. İlkokul 3. sınıftan, 10 yaşımdan beri buraya gelerek bu mesleği yapıyorum. Bu meslek bitti. Artık yetişen de yok. Bir oğlum var onu da fabrikaya yerleştirdik. Çünkü bu meslekte kazancımız yok. Burada anılarım canlandığı için mesleği yapıyorum. Babam bu dükkan da kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Artık ben devam ediyorum. Dükkan anılarla dolu. Eskide askeriyeden, fabrikadan geliyorlardı. Şimdi artık işte kalmadı. Tek tük gelenler oluyor. Onlardan anasından, babasından kalma eşyaları hatıra olarak getirip kalaylatıyorlar” diye konuştu.