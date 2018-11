Manisa'nın 75 milyon liralık atıksu arıtma tesisi yatırımı tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Tesiste ilk olarak Başkan Ergün'e Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürü Uğur Topkaya tarafından brifing verildi. Topkaya, 114 dönüm arazi üzerine kurulu olan tesise, doğu ve batı kollektör hatları üzerinden gelecek olan atıksuların gerekli ünitelerde arıtıldıktan sonra Gediz'e sağlıklı bir şekilde verileceğini söyledi. Tesiste günde 80 bin ton atıksu arıtımı gerçekleştirileceğini ifade eden Topkaya, inşa edilen solar çamur kurutma ünitesi ile yılda 7 bin ton çamurun da susuzlaştırılacağını belirerek tesisin öz tüketim amaçlı enerji tüketiminin yüzde 40'ının güneş enerji panelleri karşılanacağını söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla Manisa'da çevre sorunlarını ortadan kaldırma noktasında ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Her şeyden önce böylesine bir tesisi, böylesine bir eseri Manisa'ya kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu işin yapılmasında vesile olan, emeği geçen, katkıda bulunan, en ücra köşesinde çalışan işçi kardeşlerimiz başta olmak üzere müteahhitlerimize, İller Bankasına, ilgili bakanlığına ve MASKİ bünyesinde bu işe katkısı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Manisa'nın 40-50 yıllık sorunlarından bir tanesini daha çözmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Biliyorsunuz bir buçuk sene öncesi 110 milyon TL gibi bir rakamla Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin açılışını yaparak Manisa'ya kazandırarak Türkiye'de örnek bir yatırım yapmıştık. Bugün de maliyeti 75 milyon TL gibi bir rakama ulaşan bu atıksu arıtma tesisinin devreye alınması noktasında artık sona yaklaştık. Tesisin kuru kabulleri şu anda yapılıyor. Önümüzdeki günlerde inşallah açılış törenini yapma noktasında olacağız” dedi.

"Gediz Havzası temizlenecek"

Başkan Ergün, Manisa'nın hızla artan nüfusu sonrasında bereketli Gediz Havzası'nın da aynı hızla kirlendiğini belirterek, “Çevre açısından, insan sağlığı açısından incelediğinde, bereketli ovamızı yıllardan beri kirletiyoruz. Manisa'nın nüfusu bundan 20-25 sene öncesi 60-80 bin kişi arasındayken, bugün 400 bin gibi bir rakama ulaştı. Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde de en az 600-700 bin nüfusa ulaşabilecek bir potansiyel içeriyor. Önümüzdeki 40-50 seneyi kurtaracak olan bu yatırım Manisa'nın en büyük çevre yatırımlarından bir tanesidir. Bu yatırımımız, Gediz'in kirlenmemesi, mevcut ovalarımızda tarlaların sulanması ve temiz suya ulaşabilme noktasında bir eserdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade ederek devam eden Başkan Ergün, “Geçen yıl Turgutlu'da 50 milyon TL'ye açtığımız atıksu arıtma tesisinden sonra bugün Manisa merkezde önümüzdeki 40-50 yılı kurtaracak ve maliyeti 75 milyon TL'yi bulan bir yatırımı ilimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa'mıza hayırlı olsun. İnsan sağlığı açısından evlatlarımıza, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir Manisa bırakma noktasında tesisimizi, en önemli yatırımlarımızdan biri olarak görüyorum. Tabi ki her yapılan hizmet güzeldir. Ama insan sağlığı her şeyden önemlidir. Emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Başkan Ergün'e 75 milyon TL yatırım ile inşa edilen tesis ziyaretinde, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ile Burak Aslay, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.