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  •  » Manisa'nın Akhisar Ilçesinde Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Ilk Belirlemelere Göre 1 Kişi Öldü, 24 Kişi Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Ve Itfaiye Ekibi Sevk Edildi. Yaralıların Otobüsten Çıkarılma Çalışmaları Sürüyor.
04 Ağustos 2018 18:01

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılma çalışmaları sürüyor.

IHAAW180112-ASA/04-08-2018 - Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılma çalışmaları sürüyor.

04 Ağustos 2018 18:01

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılma çalışmaları sürüyor. 04.08.2018 18:01:12 TSI NNNN




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