» Manisa'nın Akhisar Ilçesinde Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Ilk Belirlemelere Göre 1 Kişi Öldü, 24 Kişi Yaralandı. Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Ve Itfaiye Ekibi Sevk Edildi. Yaralıların Otobüsten Çıkarılma Çalışmaları Sürüyor.
04 Ağustos 2018 18:01
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılma çalışmaları sürüyor.
IHAAW180112-ASA/04-08-2018
- Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.