Manisa'nın altyapısına binlerce kilometrelik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde 3 bin 100 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşeyerek, Manisa'dan Artvin'e kadar olan mesafeyi gidip geldi. Yılların sıkıntılarına son veren çalışmalar Manisa'nın 17 ilçesinde hız kesmeden devam ederken Manisa artık örnek alan değil örnek alınan bir şehir haline geldi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmaları ile vatandaşları daha sağlıklı içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına kavuşturuyor. Yatırım ve İnşaat, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlıkları bünyesinde il genelinde gerçekleştirilen 3 bin 100 kilometrelik çalışma ile Manisa'nın altyapı anlamında adeta kaderi değişti. Manisa'dan Artvin'e kadar gidip gelinen bir mesafeyi kapsayan çalışmalar sayesinde 17 ilçede yaşayan vatandaşlar MASKİ farkını yaşadı. Büyük altyapı dönüşümünün ilk adımı olan 101 Mahalle Projesi ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde çalışmalarını tamamlayan MASKİ, 154 Mahalle Projesine başladı. Yeni projede hem köyden hem de beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı modernizasyonuna devam eden MASKİ, mahallelerde üstyapı çalışması da gerçekleştiriyor. Yağmursuyu birikintisi ve taşkını noktasında sıkıntı yaşanan tüm ilçe merkezlerinde imalatların yapılmasının yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon hatları da yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayan prestij caddelerinde de ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yenilendi.

"Örnek alan değil örnek olan şehir"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde gerçekleştirdikleri altyapı çalışmalarının önemine değindi. Başkan Ergün, “Manisa'da hayal gibi görülenleri hayata geçirerek, daha yaşanılabilir bir şehir inşa ettik. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, dört yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği çok sayıda proje ile kentimizdeki yaşam standardını daha da yukarıya çekmeyi başardı. Manisa, kavuştuğu yeni yapıyla örnek alan değil örnek olan bir konuma gelmiş durumdadır. İlimizin fiziki değişimin yanı sıra, altyapı anlamında yapmış olduğumuz yatırımlar ile gelecek nesilleri koruma altına alıyoruz” dedi.

“Dağ tepe, gece gündüz demeden çalışıyoruz”

17 ilçede birbirinden önemli altyapı çalışmasına imza attıklarını belirten Başkan Ergün, “Bugüne kadar ilçe merkezlerimiz ile birlikte 101 ve 154 Mahalle Projelerimiz sayesinde Manisa'mızın 17 ilçesinde, 3 bin 100 kilometre hat döşedik. Örnek vermek gerekirse döşediğimiz hat metrajı ile ilimizden Artvin'e kadar gidip geldik. Dağ tepe, gece gündüz demeden inşa ettiğimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile içme suyu depolarının bakım onarımları gibi olmazsa olmaz yatırımlarımızla vatandaşlarımızı yıllardır hasretini çektikleri hizmetlere kavuşturuyoruz. İl genelinde yağmursuyu sıkıntısı yaşanan tüm ilçelerimizde hat döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Salihli ve Gölmarmara'da hat imalatı çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimize hak ettikleri hizmetleri ulaştırmak adına var gücümüzle, el birliğiyle çalışıyoruz. Kurulduğunda masa ve sandalyesi dahi olmayan bir kurumdan, bugün geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde gerçekten de göğsümüz kabarıyor. Yapılan yatırımların hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.