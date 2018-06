Manisa’nın asfalt sezonu Alaşehir’den başlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi ekipleri işbirliği içerisinde sezonun ilk asfaltını yere sererken, civar mahallelerin muhtarları da toz toprak yollardan kurtulacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Geçtiğimiz 4 senelik süre içerisinde il genelinde görev, yetki ve sorumluluk alanındaki yaklaşık 2 bin 700 kilometrelik yol ağını asfaltlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı asfalt sezonunu Alaşehir ilçesi Çalıkkaralar Mahallesi’nde başlattı. Ekipler sezonun ilk asfaltını dökerken, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Belediyesi müdürleri, mahalle muhtarları da çalışanları yalnız bırakmadı. Ekiplere görevlerinde kolaylıklar dileyen heyet, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “2018 yılı asfalt sezonunu Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak’la birlikte, Çalıkkaralar yolunda başlatıyoruz. Daha önce sayın belediye başkanımızla yaptığımız görüşmede bir planlama yapılmıştı. 2018 sezonuna Alaşehir’den başlama fikir noktasında bir fikir birliğine varmıştık. Alaşehir Belediyemizin damtrakları, iş makineleri ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairemizin iş makineleri ile beraber ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah 50 kilometre civarında bir yol çalışmasını birlikte yapacağız. 1 ay içerisinde bu 50 kilometrelik yolu işbirliği içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

Büyükşehir bin 500 kilometre yolu asfaltlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, 2018 yılında yapacakları asfalt çalışmalarından da bahsetti. Demir, “İl genelinde 2017 ihalesinden kalan 900 kilometrelik bir yol ağı var öncelikle onları yapacağız. İnşallah kendi ekiplerimizin marifetiyle de 600 kilometrelik bir çalışmamız olacak. 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi yol ağında bin 500 kilometrelik yolda bir çalışma yapacağız. Burada çalışan arkadaşlarıma kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Sezonu burada açmamıza vesile olan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a teşekkür ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi’nin el birliğiyle diğer önemli projelerde de ilçe halkımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Alaşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Çalıkkaralar Mahallesi’nde asfalt sezonunu açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha önceki görüşmelerimizde 2018 asfalt sezonunun Alaşehir’de başlaması konusunda fikir birliğine varmıştık. Bu ortak görüş bizleri oldukça mutlu etti. Her zaman söylediğim bir gerçek var. Her Büyükşehir’e, her şehre bir Cengiz Ergün lazım. Allah razı olsun. Büyükşehir destek olmadan, ilçe belediyelerinin maddi gücü belli. Sağ olsunlar, her zaman yanımızdalar. Cengiz Ergün, orada oldukça Manisa her zaman uçar. Çok teşekkürler” diye konuştu.

Çalıkkaralar Mahalle Muhtarı Hasan Zangal, “Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak’a, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir’e ve burada çalışanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra, başkanlarımızın desteğiyle Alaşehir’de hizmette farklı noktalara ulaşacaktır” dedi.

Uluderbent Mahalle Muhtarı Bahattin Öztürk, “Büyükşehir Belediyesi’ne ve Alaşehir Belediyesi’ne çalışmaları buradan başlattıkları için teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını diliyorum. Bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.