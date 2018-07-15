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15 Temmuz 2018 16:30

Manisa’nın atık suları sürekli kontrol altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre inşası adına, ‘SAİS’ adı verilen sistemler sayesinde atık su verilerini anlık olarak takip altında tutuyor.

Manisa’nın atık suları sürekli kontrol altında

15 Temmuz 2018 16:30


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay havzalarını atık su kirliliğinden korumak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, yasa gereği günlük ortalama debisi 10 bin metreküp olan atık su arıtma tesislerinde Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) kurarak atık suları yakından takip ediyor. Sistem sayesinde arıtım sürecinde tesislerde ortaya çıkan kimyasal ve biyokimyasal parametreler anlık olarak izlenerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veri tabanına aktarılıyor. Bakanlık tarafından da analiz edilen bu ölçüm ve değerlendirmelerle, çıkış suyunun alıcı ortama karışmadan önceki durumu sürekli takip altında tutuluyor. Sistem hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “2015 yılı Mart ayında çıkarılan yasayla birlikte tesislerimize SAİS adı verilen sistemleri kurmaya ve aktif şekilde kullanmaya başladık. Şuan için Salihli, Akhisar, Soma ve Turgutlu’daki atık su arıtma tesislerimizde bu sistem mevcut. İdaremiz tarafından çalışmalarında sona yaklaşılan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde de yine bu sistem bulunacak. Bu sayede atık sularımıza ilişkin verileri yakından inceleyerek, Manisa’mızın doğasını korumak ve çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.




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