Manisa’nın badminton takımı turnuvaya damga vurdu

Uşak, Eskişehir, Denizli gibi birçok ilden takımın yarıştığı turnuvada Manisa’yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor kız takımı gruplarında 1. Olurken, erkek takımı da 2. olarak çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Takım sporlarında elde ettiği başarılarla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde bir başarı da badminton branşından geldi. 6-8 Ocak tarihleri arasında Manisa Çok amaçlı Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi grup seçmelerinde kentimizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı önemli başarılara imza attı. Uşak, Afyon, Bilecik, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın ve Kütahya ilinden takımların mücadele ettiği turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor kız takımı gruplarda 1. olurken, erkek takımı da 2. oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, 20-22 Ocak tarihlerinde Muğla ilinde yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanan badminton takımını kutlayarak, başarılar diledi.