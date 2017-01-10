Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:30

Manisa’nın badminton takımı turnuvaya damga vurdu

Manisa’nın badminton takımı turnuvaya damga vurdu

10 Ocak 2017 13:30

Uşak, Eskişehir, Denizli gibi birçok ilden takımın yarıştığı turnuvada Manisa’yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor kız takımı gruplarında 1. Olurken, erkek takımı da 2. olarak çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Takım sporlarında elde ettiği başarılarla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde bir başarı da badminton branşından geldi. 6-8 Ocak tarihleri arasında Manisa Çok amaçlı Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi grup seçmelerinde kentimizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı önemli başarılara imza attı. Uşak, Afyon, Bilecik, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın ve Kütahya ilinden takımların mücadele ettiği turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor kız takımı gruplarda 1. olurken, erkek takımı da 2. oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, 20-22 Ocak tarihlerinde Muğla ilinde yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanan badminton takımını kutlayarak, başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç