Manisa’nın bitkisel üretimi 4 milyar TL’ye ulaştı

Manisa’nın katma değeri yüksek ürünlerinden olan; pamuk, domates ve üzüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, önemli açıklamalar yaptı. Tarımsal üretim kaynakları, gelişmiş sanayisi, bereketli toprakları, yüksek üretim gücü ve çeşitliliği ile Manisa’nın ülkemizin önemli şehirlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Manisa’da, yaklaşık 515 bin hektar tarım alanında üretilen pek çok tarım ürününden ortalamanın üzerinde verim alınmaktadır. İlimiz, bitkisel üretim yönünden ülkemizde üst sıralarda yer almaktadır. Manisa yıllık 4 milyar TL’den fazla üretimiyle ülke genelindeki bitkisel üretimin yüzde 3,03’nü gerçekleştirmektedir. Bitkisel üretimimiz 2002 yılında 1,4 milyar TL iken 2017 yılında bu rakam yüzde 185’lik bir artışla 4 milyar TL’ye ulaşmıştır” dedi.

Manisa’da 2017 yılında 58 bin 525 dekar olarak gerçekleşen pamuk ekiliş alanlarının, 2018 yılında 100 bin dekarı aşacağı ve kütlü pamuk üretiminin de 60 bin tonu geçeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu artış pamuk ekiliş alanları ve üretiminin bir önceki yıla nazaran yüzde 70 oranında arttığını göstermektedir. Artışın en büyük nedenlerinin başında pamuğun havza bazlı destekleme kapsamına alınması gelmektedir. Kütlü pamuğa 2018 yılında ürün bazlı olarak kilogramına 80 kuruş ürün prim desteği verilmektedir. Ayrıca alan bazlı olarak dekara 40 TL mazot ve 4 TL gübre desteği verilmektedir. Geldiğimiz noktada beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun Manisa Ovasına geri döndüğünü ifade etmek mümkündür”

Manisa, salçalık domates üretiminde 2. sırada

Manisa’nın salçalık domates üretiminde Türkiye’de 2. sırada olduğunu vurgulayan Öztürk, “İlimizde sofralık, salçalık ve kurutmalık domates üretiminin her biri yapılmaktadır. 2017 yılında 132 bin 16 dekar alanda gerçekleştirilen üretimin, 2018 yılında ise yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Alan bazındaki düşüşün önemli bir nedeni pamuk alanlarındaki artış olarak gösterilebilir. Bugün itibari ile ilimizde kurutmalık, sofralık ve salçalık domatesin hasadı halen devam etmektedir. Manisa’da bağ alanları 800 bin dekarı geçmiş durumdadır. Bağcılık açısından en önemli çeşit elbette ki Sultani Çekirdeksiz Üzüm çeşididir. Manisa, ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 85-90’lık kısmını gerçekleşmektedir. Ayrıca Sultani üzüm, sofralık olarak da üretime ve ticarete konu olmaktadır. 2018 yılı üretim sezonunda üzüm alanlarında hasatta 15 güne varan erkencilik göze çarpmaktadır. Sultani üzümün sofralık olarak hasadı ve ihracı Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir komisyonun iznine tabidir. Komisyonun 2018 yılı kesim izin tarihi 22 Temmuz, ihracat izin tarihi ise 23 Temmuz olarak belirlenmiştir. İlimizde Ağustos ayı ile beraber kurutmalık üzüm hasadı da başlamıştır. Manisa’mız ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla da göz doldurmaktadır. 2017 yılı içerisinde ilimizden başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 519 bin 869 ton tarım ürünü ihracı gerçekleşmiştir. İlimizden gerçekleşen tarımsal ihracatın parasal değeri 537 milyon 167 bin dolar olmuştur” diye konuştu.