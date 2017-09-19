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19 Eylül 2017 12:24

Manisa’nın cadde ve sokakları renklendi

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla cadde ve sokaklara renk katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye-Menemen Kavşağı’nda yaptığı peyzaj uygulamasıyla şehre dışarından gelenleri yeşiller içerisinde karşılıyor.

Manisa’nın cadde ve sokakları renklendi

19 Eylül 2017 12:24

Kavşağa yerleştirilen saat kulesi, estetik peyzaj uygulaması ve modern aydınlatması ile Muradiye-Menemen Kavşağı, renkli ve güzel görüntüye kavuştu.


Şehrin girişlerinin daha estetik ve güzel bir görünüm kazanması için kavşak ve orta refüjlerde peyzaj uygulaması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye-Menemen Kavşağı’nı baştan aşağı yeniledi. Mevcut alana ilk olarak saat kulesi yerleştiren, ardından peyzaj uygulaması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son olarak da gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmasıyla kavşağı ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.


Hem peyzaj uygulaması, hem de aydınlatma çalışmasıyla kavşağın farklı bir görünüme kavuştuğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla mevcut alana yerleştirilen saat kulesinin ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından dolomit taşları ve palmiye ağaçları ile güzel bir peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. Ardından yapılan aydınlatma çalışmasıyla gece de güzel bir görünüm kazandı” ifadelerinde bulundu.




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