Manisa’nın çevreci yatırımı ’Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ni aldı

Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi 15 Haziran 2017 tarihinde bir sene geçerliliği olan geçici faaliyet belgesini aldı. Geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresi boyunca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ başvurusu yapıldı. Başvurunun yapılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri 10 Temmuz 2018 tarihinde tesiste inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler neticesinde eksik bilgi ve belge bulunmadı. Bakanlık tarafından tam not alan tesis 24 Temmuz 2018 tarihli “Atıksu Deşarjı, Düzenli Depolama-2.sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama) Mekanik Ayırma-Kompost” konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Çevre İzin ve Lisans Belgesi"ni aldı.

Belgenin 24 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ başvurusunda bulunduk. Bakanlıkta gönderdiği yazı ile 24 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli ‘Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin verilmesini uygun buldu. Eleştirilere hedef olan tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerden tam not alarak çevreci bir tesis olduğunu bu belge ile de bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.