Manisa'nın derelerine 13 milyon TL yatırım

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak, geride kalan süreçte dere temizlik ve ıslah çalışmalarına 13 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak ve Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olan Web TV'deki Kent Vizyonu adlı programa katıldı. Daire Başkanı Ulvi Kaynak, daire başkanlığı bünyesindeki ruhsat denetim koruma, laboratuvar ile dereler bakım ve onarım şube müdürlüklerinin faaliyetlerini paylaştı.

Bin 81 adet işletmede ruhsatlandırma ve denetleme yapıldı

Daire Başkanı Ulvi Kaynak, Kent Vizyonu adlı programda yaptığı konuşmada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin ilk işinin il genelindeki endüstriyel kirliliğin önüne geçmek olduğunu belirtti. Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğünün kurulması ile il genelindeki endüstriyel işletmelerin ve firmaların atıksularının ve kanalizasyon bağlantılarının denetlendiğini söyledi. Kaynak, sözlerine şöyle devam etti: “il genelinde şu ana kadar bin 81 adet işletmede ve firmada ruhsatlandırma ve denetleme yaptık. 2016 yılından bugüne kadar bu sayı artarak devam ediyor” dedi.

349 işletme denetlendi

Kaynak, Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğünün yanı sıra Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün de bünyelerine katıldığını belirtti. Kaynak, “Saruhanlı ilçemizdeki Atıksu Arıtma Tesisimizin içerisinde kurduğumuz laboratuvarımızda işletme ve firmalardan aldığımız numuneleri inceleyebiliyoruz. Bugüne kadar 349 firma ve işletmeden aldığımız numunelerden bin 141 adet analiz yaptık. Manisa Merkezde inşa edilen atıksu arıtma tesisimizde kuracağımız akredite atıksu laboratuvarı önemli projelerimizden biridir. Saruhanlı'daki laboratuvarımızı da buraya taşıyacağız ve atıksuların analizlerini kapsamlı bir şekilde inceleyebileceğiz” dedi.

13 kilometrelik korkuluk imalatı

İl genelinde 13 kilometre korkuluk yapıldığını ifade eden Kaynak, “Dairemize gelen bin 700 adet talebin bin 500 adedini temizlik ve ıslah oluşturuyor. Bu noktalara tek tek gidilerek tespitler yapıldı. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün de bizlere inanılmaz destek verdi. Alaşehir ilçemizin Delemenler Mahallesi'nde bulunan dere yatağı; yazları yol, kışları da su yatağıydı. Yağışlı havalarda taşkınlara neden oluyordu. Orada yaptığımız ıslah ve temizlik çalışması sayesinde artık taşkın yaşanmıyor. Kulamızın Güvercinlik ve Kavacık mahallelerinde, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizdeki Atatürk, Kuşlubahçe, Kırtık, Nurlupınar, Spil gibi mahallelerimizdeki derelerde yaptığımız ıslah çalışmaları sayesinde yağışlı havalarda taşkınlar olmuyor artık. İl genelinde menfez sayımız 600'lere ulaştı. Derelerin durumuna göre prefabrik ya da yerinde dökme şeklinde menfez çalışmalarımızı hayata geçirdik. Selendi ilçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında Valiliğimizin önderliğinde iş bölümü yapıldı. İdare olarak biz ıslahlı kanalları temizliyoruz. Şuan çalışmalarımızda sona yaklaştık. İstinat duvarının yıkıldığı noktada 30 metre genişliğinde istinat duvarı imalatımızı yapıyoruz. İl genelinde yaptığımız ıslah çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza konfor kazandırdık. Engelli vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçemediği derelerimiz vardı. Cenaze törenlerimizde dramatik olayların olduğu yerler vardı” dedi.

Kaynak, “il genelinde muhtarlarımızdan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirip planlamasını da yaparak çalışmalarımızı başlatıyoruz. Diğer daire başkanlıklarımız ile görüşüp bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz. Proje stoklarımız var. Yol haritamız belli. Her şeyimiz hazır. 2016-2017 yılları arasında derelerde 268 kilometre temizlik yapıldı. 2018 yılında da 114 kilometre temizlik çalışması yaptık, 65 bin ton rüsubat çıkarıldı. Yıl sonuna kadar toplamda 400 kilometreye ve 550 bin ton rüsubattan derelerimizi arındırmayı hedefliyoruz. Maliyet olarak daire başkanlığımızca kurulduğumuz günden bugüne kadar 13 milyon TL değerinde harcama yaptık. 2 senede ciddi performans gösterdik. DSİ gibi kurumlar ile işbirliğimiz güzel gidiyor. Yaptığımız çalışmalar ile Manisamız kazanıyor” dedi.