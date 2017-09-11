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11 Eylül 2017 15:22

Manisa’nın dev adamlarına iki tecrübeli isim

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Banvit, Fenerbahçe, TED Kolej, Tofaş ve Mersin Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda oynayan tecrübeli basketbolcular, Melih Sevda ve Recai Öztürk’ü renklerine bağladı.

Manisa’nın dev adamlarına iki tecrübeli isim

11 Eylül 2017 15:22

Oyuncularla 1 yıllığına anlaşma sağlandı.


Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Banvit, Fenerbahçe, Tofaş ve Mersin Büyükşehir Belediyespor formasını terletmiş Melih Sevda ve Recai Öztürk’ü renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı da katıldı. Yeni kurulan bir takımda yer alacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten tecrübeli oyuncular Melih Sevda ve Recai Öztürk, tek amaçlarının bu takımı başarıya götürmek olacağını dile getirdi. Başarılı oyuncular kendilerini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor’lu yapan imzayı attı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nın yeni bir oluşum olduğunu belirten Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, “Adına yakışır bir şekilde büyük bir camia oluyoruz. Birçok branşta başarıyı kovalayan bir sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Basketbol takımımız yeni bir oluşum. Önemli takımlarda başarılı olmuş iki oyuncumuz bugün itibari ile Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katıldı. Kendilerine başarılar diliyorum. Tek amacımız, ilk önce başarılı ve istikrarlı bir takım seyrettirmektir. Taraftarlarımızı Kasım ayında başlayacak maçlarımıza bekliyoruz” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının başarısı için ter dökecek olan Melih Sevda, Basketbola, Fenerbahçe alt yapısında başladı. Melih Sevda, Banvit, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Erdemir ve Tofaş ile şampiyonluk yaşayarak Süper Lige çıkan kadro içerisinde yer aldı. Recai Öztürk ise Trabzonspor, TED Kolej, Adanaspor ve Zirve Koleji forması giydi.




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