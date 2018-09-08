Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene ,Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başvirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 1.Komando Tugay Eğitim Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Baro Başkanı Av. Ali Arslan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanı Semih Balaban, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende valilik, büyükşehir belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk sundu. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik telgrafı okundu.

Kurtuluş Savaşı esnasında savaşın kaderini değiştiren süvari birliklerini temsilen 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden yola çıkan ve tamamı sivillerden oluşan 10 süvari birlik tören alanında yerini aldı. Süvari birlik komutanı Vali Güvençer’e getirdiği Türk bayrağını hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, ”Nereden geldiğimizi unutmadan, Türk’ün ve Türk topraklarının üzerinde emelleri bulunan hainleri en iyi şekilde tanıyarak, geleceğimize yön vermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Çocuklarımıza tarihimizi en güzel şekilde anlatıp, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız” dedi.

Manisa’nın kurtuluşu için mücadele vermiş kahramanların adını ölümsüzleştirmek için bir açık hava müzesi oluşturduklarını belirten Güzgülü, “Küllerinden doğan ve Cumhuriyetle birlikte yeniden inşa edilen güzel Manisa’mızın geleceğini planlayarak, çocuklarımıza temiz, yaşanabilir bir şehir emanet etmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Manisa’nın kurtuluşu için mücadele vermiş kahramanlarımız Bahri Sarıtepe, Müftü Alim Efendi, Kaymakam İbrahim Ethem , Gördesli Makbule, Halit Paşa, Parti Pehlivan ve Manisa’ya girerek Yunan bayrağını indirip hükümet konağına Türk bayrağını asan Seyfettin Bey’in isimlerini yaşatmak için şehrimizin muhtelif yerlerine cadde ve parklarına bu kahramanlarımızın isimlerini verdik. Ayrıca Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın yanında inşa ettiğimiz Kurtuluş Kahramanları Anıtı’nda da bu isimsiz kahramanlarımız için bir açık hava müzesi oluşturduk. Onların adını ölümsüzleştirmek adına bu çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isterim” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ardından protokol üyeleri Atatürk’ün fotoğrafçısı olan Ethem Tem adına düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda yer alan fotoğrafları protokol üyeleri beğeniyle inceledi.