Manisa’nın en güzel kavun ve karpuzları seçildi

Kavun Karpuz Festivali her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu. En iyi karpuz ve kavunların seçildiği festivalde sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlar gölete girerek serinledi.

Son dönemde ürettikleri karpuz ve kavunların kalitesiyle ismini Türkiye genelinde duyurmaya başlayan Gölmarmara ilçesinde 38. Kavun Karpuz Festivali yapıldı. En iyi karpuz ve kavunların yarıştığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Akpınar Gölet alanında düzenlenen festivalde en iyi kavun ve karpuzlar jüri üyeleri tarafından seçildi. Kavun kategorisinde, birinci Soner Çevik, ikinci Erdem Şanlıtop, üçüncü Selahattin Çarık oldu. Karpuz kategorisinde ise birinci Mehmet Uludağ, ikinci Halil Yağcı, üçüncü Mehmet Türkoğlu oldu. Karpuz birincisi Mehmet Uludağ’a ödülünü Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, kavunda birinci olan üretici Soner Çevik’e ise ödülünü Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe takdim etti. Dereceye girenler altın ile ödüllendirildi. Gölmarmara Belediyesi olarak her yıl Kavun Karpuz Festivalini büyük bir coşku içerisinde kutladıklarını ifade eden Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, üreticilerin alın teri dökerek kavun karpuz ürettiğini, Gölmarmara’ya ekonomik katkı sağladıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Gölette serinlediler

Festival kapsamında düzenlenen kavun karpuz yeme yarışmasında özellikle çocuklar masalardaki kesilmiş kavun karpuzdan en fazla yemek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Yarışmaların ardından ünlü şarkıcı Hasan Yılmaz konser verdi. Sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlar gölete girerek serinlerken, şarkıcı Hasan Yılmaz da vatandaşlara eşlik etti. Yılmaz, şarkılarına suyun içerisinde devam etti. Festivalin sonunda tarlalardan yeni hasat edilen karpuz ve kavunlar katılımcılara hediye edildi.

Festivale Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak, daire müdürleri, kavun-karpuz üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.