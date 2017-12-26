Manisa’nın en iyi hafızı ve ezan okuyanı belli oldu

İlçelerinde birinci olan imam hatip lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışmada hafızlık dalında Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Harun Çakır, ezan okuma yarışmasında ise Manisa Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Halil Kocazeybek birinci oldu.

Kula Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Manisa’daki Anadolu imam hatip liseleri arasında yapılan yarışma, hafızlık dalında 10, ezan okuma dalında 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde yapılan ’Kur’an-ı Kerim’in Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması ve Genç Bilal’ler Ezan Okuma Yarışması Manisa Finali’ne’ Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Şube Müdürü Hüseyin İzci, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, STK Başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hafızlık yarışmasında 1. Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Harun Çakır, 2. Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Şükrücan Yalova, 3. Kula Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İsmail Yalçınkaya oldu.

15 öğrencinin katıldığı Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmasında 1. Manisa Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Halil Kocazeybek, 2. Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mehmet Yaşar, 3. Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Metin Tonbalak oldu.

Dinimizde Hafızlığın çok önemli olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, “Burada yarışacak tüm öğrenciler zaten ilçelerinin birincileri. Okul bizim, öğrenci bizim. Biz burada, sadece ilimizi temsil edecek öğrencilerimizi temsil edeceğiz. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyene hafız denir. Dinimizde hafızlık çok önemlidir. Kur’an’ın baştan sona ezberlenmesi büyük bir olaydır. Başka bir kitaba da nasip olmayan bu olayı hafızlar üstlenmiştir. Kur’an-ı Ahirete kadar korumak, korunmasına vesile olmak hafızlara nasip olmuştur” dedi.

Dereceye giren birinci öğrencilere yarım altın, 2. ve 3. Öğrencilere çeyrek altın verildi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketleriyle ödüllendirildi.