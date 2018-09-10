Manisa'nın filedeki temsilcisinde hazırlıklar tam gaz

Ligi B Grubu ekiplerinden Salihli Belediyespor, sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde Manisa'yı tek takım olarak temsil eden Yeşil-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarını Baş Antrenör Kürşad Çetin ve yardımcı antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu, Burak Girişgün nezaretinde Atatürk Spor Salonu'nda günde yaptığı çift idman ile sürdürüyor. Teknik ekip ve kadrolarıyla çok iyi bir takımlarının yer aldığını ifade eden takımım orta oyuncusu Candan Sürengöz “Sezonun başlamasına 1 ay gibi bir süre var. Takım olarak çok iyi antrenmanlar yapıp, sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Bayanlar Voleybol 1. Liginde Manisa'yı tek takım olarak temsil edecek takım olarak biz varız. Voleybolda Manisa ve Salihli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Salihli Belediyespor olarak genç ve dinamik bir kadro ile yola çıktıklarını belirten takım kaptanı Burcu Bircan Evin “Çünkü takımızdaki 7 oyuncu altyapıdan. Bu gençlerin verdiği coşkuyla Salihli'de bu sene tribünleri coşturmak ve ligde can yakan bir takım olmak istiyoruz. Biz buna inandığımız sürece de başarıların da geleceğini düşünüyorum. Herkese hayırlı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum” dedi.

“Hedefimiz üst sıralara tırmanmak”

Salihli Belediyespor'un yıllardır bu liglerde mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Baş Antrenör Kürşad Çetin, “Halkıyla, şehriyle ve voleybol sevenlerin olduğu bir kentte mücadele eden bir takımdır. Takımımız bu yıl Manisa'yı Ligi'nde temsil edecek tek takım olarak yarışmaktadır. Öncelikli hedefimiz Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı olarak nereye kadar gidebilirsek ligde üst sıralara tırmanmaktır. Bu salonları Salihli'de yaşayan genç kızlarımızı voleybolu sevdirmek adına bayan voleybol sevenleri sporu sevdirmek adına tribüne çekebilmek adına iyi mücadele eden, heyecan yaratan bir takım olabilmek. Transferlerimizi de bu yönde yapmaya çalıştık. Takımda genç oyuncu sayımız ve çıkış yakalamak isteyen oyuncumuz çok fazla. Bunlara fırsat vermek istedik” dedi.

Salihli'nin voleybol ne kadar çok sevdiğini bildiklerini belirten Çetin “1. Ligde Manisa'yı temsil edecek tek takım olarak tüm çevredeki yakın ilçeleri ve ilimizi temsil ederken, oralardan da izleyicilerimizin geleceğini biliyoruz. Amacımız saha içerisinde onurlu, gururlu, muhteşem mücadele vermek. Maçlarımızda tüm voleybol severleri Salihli Atatürk Spor Salonuna davet etmek istiyoruz” dedi.